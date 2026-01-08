PF vai em busca de 'central falsa' que cometia fraude bancária na Capital

A Polícia Federal esteve em uma unidade da Caixa Econômica Federal, em Campo Grande, para tentar desarticular uma central falsa de atendimento que cometida fraudes bancárias.

Durante a ação, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.

As investigações tiveram início após a constatação da instalação de dispositivos ilícitos nos leitores de cartões de caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal, no centro da capital, o que causava o travamento dos cartões das vítimas.

Além disso, foi identificada a afixação de adesivos nos terminais com número telefônico fraudulento, simulando uma falsa “Central de Atendimento”, para induzir os usuários a fornecer senhas e dados pessoais.

As diligências pretendem aprofundar a apuração dos fatos, identificar os responsáveis e coletar elementos probatórios que subsidiem a persecução penal.

