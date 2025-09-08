Menu
Polícia

PM sofre fratura na perna após ser atropelado por motociclista no Tiradentes

Jovem, de 19 anos, desrespeitou a abordagem e jogou a motocicleta para cima do militar

08 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Bombeiros atenderam a ocorrência envolvendo o PMBombeiros atenderam a ocorrência envolvendo o PM   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Policial militar, de 40 anos, sofreu uma fratura na perna durante a tarde deste domingo (7), ao ser atropelado por uma motocicleta, pilotada por um jovem, de 19 anos, que desrespeitou a abordagem no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

O motociclista foi preso em flagrante por desobediência e pela lesão provocada no policial, que resultou em um ferimento grave que se resulta na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

Informações do boletim de ocorrência apontam que uma equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento pelo bairro, quando visualizou o indivíduo empinando a motocicleta e sem retrovisor.

Houve a tentativa de abordá-lo, mas o motociclista passou a fugir. Porém, em uma das vias do bairro, o policial se posicionou próximo à viatura para abordar o indivíduo, que novamente desrespeitou a ordem e avançou com a moto para cima do militar, que foi atingido, sofrendo uma fratura na tíbia da perna esquerda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou o militar para a Santa Casa, enquanto o motociclista também foi atendido, porém, já havia recebido a voz de prisão.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local para os trabalhos de praxe.

