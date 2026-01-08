Políca Militar Ambiental aplica mais de R$ 12 milhões em multas em 2025

O 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) divulgou o balanço das ações realizadas em 2025 na área da Bacia do Rio Paraguai, região estratégica para Mato Grosso do Sul e para o Pantanal brasileiro. Ao longo do ano, a unidade intensificou a fiscalização ambiental, ampliou o contato com comunidades locais e reforçou ações de prevenção e educação ambiental em áreas urbanas, rurais, fluviais e de difícil acesso.

No período, foram realizadas 6.792 abordagens e orientações a moradores, ribeirinhos, produtores rurais, pescadores e visitantes, fortalecendo o caráter educativo da atuação policial. A fiscalização terrestre incluiu a abordagem de 3.868 veículos, com presença constante em rodovias, estradas vicinais e acessos a áreas sensíveis da bacia.

A atuação fluvial resultou em 488 abordagens a embarcações, com foco em pontos críticos e períodos de maior sensibilidade ambiental, especialmente em regiões de pesca e navegação. As ações buscaram garantir a proteção dos cursos d’água que sustentam o Pantanal.

Durante 2025, o 1º BPMA lavrou 445 autos de infração ambiental, sendo 59 decorrentes de operações específicas. As multas aplicadas somaram R$ 12.602.706,00, refletindo a responsabilização de condutas lesivas ao meio ambiente identificadas durante as fiscalizações.

O batalhão também atendeu 721 denúncias ambientais, reforçando o compromisso com a pronta resposta às demandas da sociedade, sobretudo em áreas ribeirinhas. Na área de educação ambiental, foram desenvolvidas 115 atividades, com foco preventivo e de conscientização junto a escolas e grupos comunitários.

Para ampliar o controle territorial, a unidade realizou 620 barreiras e pontos de bloqueio ao longo do ano. O patrulhamento terrestre percorreu 43.370 quilômetros, enquanto o fluvial alcançou 4.110 quilômetros em rios, corixos e áreas alagadas da bacia.

Na fiscalização da pesca, foram vistoriados 31.310 quilos de pescado. As ações resultaram na apreensão de 1.528,60 quilos de pescado irregular, contribuindo para o combate à pesca ilegal e para a preservação dos estoques pesqueiros da região.

