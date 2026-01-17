Polícia age rápido e prende acusado de matar jovem em tabacaria de Dourados

Matheus de Souza Gaúna, de 26 anos, foi preso em flagrante durante uma ação envolvendo autoridades de Dourados, na manhã deste sábado, dia 17. Ele é acusado de atirar e matar Leandro Cáceres Quintana, de 22 anos, em frente a uma tabacaria.

O suspeito estava escondido em uma região do bairro Harrison de Figueiredo. Ele foi encontrado e encaminhado para a sede do SIG (Setor de Investigações Gerais), onde deverá prestar depoimento e aguardar audiência de custódia.

Leandro estava na frente de uma tabacaria, no Parque das Nações, quando se levantou para conversar com dois indivíduos e de repente, foi atingido pelo disparo e logo na sequência caiu.

Um dos presentes ainda tenta mantê-lo acordado e posteriormente, cenas que não foram captadas, o irmão da vítima aparece no local e o coloca em um carro para encaminhá-lo até a unidade de saúde.

Porém, um amigo que também acompanhou o resgate, viu que Leandro não apresentava sinais vitais e morreu antes mesmo de chegar a UPA.

