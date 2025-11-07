Menu
Polícia

Polícia Civil estoura depósito e apreende 200 kg de cocaína em Dourados

Droga estava escondida em um imóvel que era usado por grupo criminoso para armazenar entorpecentes antes da distribuição

07 novembro 2025 - 17h42
A droga foi encontrada em uma residência no bairro Parque Alvorada

Uma operação da Polícia Civil de Dourados resultou na apreensão de cerca de 200 quilos de cocaína nesta quinta-feira (6). A droga foi encontrada em uma residência no bairro Parque Alvorada, que, segundo as investigações, era usada por uma organização criminosa como depósito para o tráfico.

De acordo com o Setor de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI), responsáveis pela ação, o grupo alugava casas na cidade para armazenar grandes quantidades de entorpecentes. O esquema funcionava como uma central de distribuição: o material ficava guardado por alguns dias antes de ser encaminhado a vendedores locais e remessas interestaduais.

Os policiais realizaram a incursão no imóvel durante a tarde, após o avanço das investigações. No local, encontraram os tabletes de cocaína prontos para o transporte. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia.

A Polícia Civil segue apurando quem são os responsáveis pelo depósito e pelo transporte da droga. Segundo os investigadores, a apreensão representa um duro golpe no crime organizado que atua na fronteira sul-mato-grossense.

