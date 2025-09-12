Polícia divulga cartaz de acusado de matar filho de policial em Campo Grande

Fernando Augusto dos Santos Valhiente, de 30 anos, teve seu cartaz de procurado divulgado pela Polícia Civil ao longo desta quinta-feira (11). Ele é apontado como o responsável pelos disparos que culminaram na morte de Douglas Bragatto Amaral, de 30 anos, filho de um policial civil aposentado, no dia 30 de agosto, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Ele está com um mandado de prisão em aberto justamente pelo crime. A investigação está sendo conduzida pela 2° Delegacia de Polícia Civil.

Outro suspeito, um homem, de 35 anos, havia sido preso em flagrante no mesmo dia do crime pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco) em uma residência, na Vila Nasser.

A troca de informações entre o Garras e equipes que atenderam o local foi considerada crucial, em razão de entender que o suspeito praticou o crime em conluio com outro indivíduo - no caso Fernando Valhiente, em razão de desavenças passadas.

