Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia divulga cartaz de acusado de matar filho de policial em Campo Grande

Fernando Augusto Valhiente seria o responsável pelos disparos no dia 30 de agosto

12 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Suspeito do crimeSuspeito do crime   (Divulgação/PCMS)

Fernando Augusto dos Santos Valhiente, de 30 anos, teve seu cartaz de procurado divulgado pela Polícia Civil ao longo desta quinta-feira (11). Ele é apontado como o responsável pelos disparos que culminaram na morte de Douglas Bragatto Amaral, de 30 anos, filho de um policial civil aposentado, no dia 30 de agosto, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Ele está com um mandado de prisão em aberto justamente pelo crime. A investigação está sendo conduzida pela 2° Delegacia de Polícia Civil.

Outro suspeito, um homem, de 35 anos, havia sido preso em flagrante no mesmo dia do crime pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco) em uma residência, na Vila Nasser.

A troca de informações entre o Garras e equipes que atenderam o local foi considerada crucial, em razão de entender que o suspeito praticou o crime em conluio com outro indivíduo - no caso Fernando Valhiente, em razão de desavenças passadas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Casal é preso com mais de cinco quilos de maconha que venderia por R$ 500
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
Oficial de Justiça é agredida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
Polícia
Oficial de Justiça é agredida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
Explosivo é encontrado em Brasília e mobiliza polícia
Polícia
Explosivo é encontrado em Brasília e mobiliza polícia
Homem é preso após adolescente contar na escola que foi estuprada pelo pai em Itaporã
Polícia
Homem é preso após adolescente contar na escola que foi estuprada pelo pai em Itaporã
Homem tenta matar a esposa queimada e acaba preso em Caarapó
Polícia
Homem tenta matar a esposa queimada e acaba preso em Caarapó
O acidente aconteceu enquanto o pequeno estava com o pai
Polícia
Criança de 3 anos morre após acidente de trator em fazenda de MS
Peão fica ferido ao cair do cavalo em fazenda do Pantanal
Polícia
Peão fica ferido ao cair do cavalo em fazenda do Pantanal
Suspeito de estuprar enteada de 11 anos é preso em Coxim
Polícia
Suspeito de estuprar enteada de 11 anos é preso em Coxim
Casa ficou danificada após o incêndio / Ilustrativa
Polícia
Idoso morre carbonizado em casa durante incêndio em Itaquiraí

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande