Polícia finaliza investigação sobre assassinato no Tiradentes sem identificar suspeitos

Sem apontar autoria, a Polícia Civil encerrou as investigações sobre a morte de Samuel de Abreu Carvalho, 23 anos, assassinado com um tiro no pescoço na madrugada de uma sexta-feira (26/04/2024), na Rua Bela Cintra, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

As apurações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), indicaram que a vítima teria recebido ameaças pretéritas, porém essa informação isolada não foi suficiente para identificar responsáveis.

Foi também registrada a possível presença de um veículo suspeito nas proximidades, sem que detalhes relevantes fossem obtidos para a investigação. Samuel possuía anotações criminais em seu nome.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que decidiu pelo arquivamento do caso por falta de elementos que justificassem denúncia.

A promotora Lícia Carla Guadanhim Bariani ressaltou: “Ante ao exposto e pelo que consta do inquérito policial, o Ministério Público Estadual arquiva o presente feito, tendo em vista a falta de justa causa para oferecimento da denúncia.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Homem é assassinado com tiro no pescoço no Tiradentes

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Homem é assassinado com tiro no pescoço no Tiradentes

Deixe seu Comentário

Leia Também