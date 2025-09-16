Menu
Menu Busca terça, 16 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia prende homem e impede feminicídio em Bataguassu

Ele foi pego em flagrante por perseguir, ameaçar e invadir o domicílio da ex-companheira

16 setembro 2025 - 18h54Brenda Assis

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil por intermédio da delegacia de Bataguassu, em conjunto com a Rede de Proteção à Mulher e Criança em Situação de Violência. A ação impediu um feminicídio no município. 

Conforme as informações policiais, o homem foi preso em flagrante por perseguir, ameaçar e invadir o domicílio da ex-companheira, portando uma arma de fogo com numeração suprimida.

A mulher, em situação de extrema vulnerabilidade, procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu acolhimento e foi encaminhada a um local seguro pela Rede de Proteção.

Paralelamente, equipes policiais iniciaram diligências e localizaram o investigado nas proximidades do trabalho da vítima, impedindo que consumasse a violência anunciada.

Durante buscas no quarto de hotel onde o autor estava hospedado, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com numeração raspada. 

A prisão preventiva do agressor já foi representada à Justiça, garantindo maior segurança para a vítima e seus filhos.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Thermas dos Laranjais é considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundo
Polícia
Adolescente morre ao cair de 13 metros de altura em parque aquático de SP
Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá
Polícia
Homem é preso por estuprar uma criança de 12 anos em Corumbá
Ele foi retirado do local sem ferimentos
Polícia
Bombeiros salvam cachorro que foi soterrado em Ribas do Rio Pardo
O médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos seguia para o Mato Grosso quando o acidente acontenceu
Polícia
Pecuarista morre em queda de avião no Pantanal de MS, em Coxim
Viatura Polícia Militar
Polícia
Armado com canivete, sargento do Exército é baleado ao atacar PMs na Vila Planalto
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Sem aceitar divórcio, mulher bate no marido com chinelo em Campo Grande
JD1TV: Mulher briga com adolescente por lugar no ônibus em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Mulher briga com adolescente por lugar no ônibus em Campo Grande
Hospital da Vida
Polícia
Mesmo esfaqueado no pulmão, homem recusa atendimento médico em Dourados
Ele foi encontrado após 24h de buscas
Polícia
Campo-grandense que sumiu no Rio Aquidauana durante pesca é encontrado
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Pedestre atropelado por moto morre após uma semana na Santa Casa da Capital

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira