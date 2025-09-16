Polícia prende homem e impede feminicídio em Bataguassu

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil por intermédio da delegacia de Bataguassu, em conjunto com a Rede de Proteção à Mulher e Criança em Situação de Violência. A ação impediu um feminicídio no município.

Conforme as informações policiais, o homem foi preso em flagrante por perseguir, ameaçar e invadir o domicílio da ex-companheira, portando uma arma de fogo com numeração suprimida.

A mulher, em situação de extrema vulnerabilidade, procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu acolhimento e foi encaminhada a um local seguro pela Rede de Proteção.

Paralelamente, equipes policiais iniciaram diligências e localizaram o investigado nas proximidades do trabalho da vítima, impedindo que consumasse a violência anunciada.

Durante buscas no quarto de hotel onde o autor estava hospedado, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com numeração raspada.

A prisão preventiva do agressor já foi representada à Justiça, garantindo maior segurança para a vítima e seus filhos.

