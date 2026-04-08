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Policial civil aposentado e esposa morrem em acidente na BR-163

Casal morreu após colisão frontal com carreta em Jaraguari

08 abril 2026 - 11h11Sarah Chaves
Foto: Polícia Civil/CG NewsFoto: Polícia Civil/CG News  

O investigador aposentado da Polícia Civil, Aparecido Alexandre dos Santos, de 65 anos, e a esposa, Madalena Marques dos Santos, de 62, morreram na noite de terça-feira (7) após um grave acidente na BR-163, em Jaraguari. O casal estava em um Honda HR-V que colidiu frontalmente com uma carreta carregada de soja.

O acidente aconteceu por volta das 18h15. Conforme apurado, o veículo conduzido por Aparecido teria invadido a pista contrária, provocando a batida. Com o impacto, ele ficou preso às ferragens e morreu no local, assim como a esposa.

Após a colisão, a carreta tombou e a carga de soja ficou espalhada pela pista, o que dificultou o tráfego na rodovia.

O velório do casal será realizado na Pax Taquari, em Coxim. 

O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol) lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

"Aparecido ingressou na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em 1986 e atuou na Regional de Coxim até o ano de 2010, quando se aposentou. Neste momento de profunda dor, externamos nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos', publicou a Polícia Civil.

 

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