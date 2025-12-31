Prefeitura mantém afastamento de GCM suspeito de assaltos em Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande decidiu prorrogar o afastamento preventivo, por mais 60 dias, do guarda civil metropolitano Rodrigo Bernardes Benites, matrícula nº 387640/01. O novo prazo tem efeitos a contar de 23 de dezembro de 2025.

O servidor afastado é suspeito de praticar assaltos contra pessoas na região norte da Capital, com o objetivo de subtrair aparelhos celulares. Em razão dos fatos, ele chegou a ser preso em flagrante no dia 16 de abril de 2025, durante atividade criminosa, em ação realizada pela Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM/PMMS).

A decisão administrativa que manteve o afastamento foi assinada por Anderson Gonzaga da Silva Assis, o secretário especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes). O ato está publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 8.173.

Responde em liberdade

Rodrigo Bernardes Benites responde às acusações em liberdade, após a Justiça substituir a prisão por medidas cautelares. Entre as determinações estão a proibição de mudar de endereço sem comunicação ao juízo, restrição para deixar a comarca sem autorização, obrigação de comparecer a todos os atos do processo, recolhimento domiciliar noturno durante a semana, recolhimento integral aos fins de semana e feriados, além de monitoramento eletrônico por 90 dias.

