PRF apreende na fronteira, carga de cocaína que seria entregue no Paraná

Um caminhão que trafegava pela MS-386, rodovia que liga Ponta Porã a Amambai, na região de fronteira com o Paraguai foi apreendido na sexta-feira (2), com 220 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito de 41 anos foi abordado e relatou que carregava a carreta com grãos de uma fazenda em Ponta Porã e levaria até Maringá (PR).

Os agentes suspeitaram do relato do motorista e levaram o veículo até o Posto Capey, na BR-463, onde encontraram o fundo falso com o entorpecente, utilizando o apoio de um cão farejador.

Ao ser perguntado sobre a droga, Sérgio afirmou que levaria a cocaína até Maringá por R$ 20 mil. Ele foi encaminhado à Polícia Civil da cidade de fronteira para as providências cabíveis.



