Rapaz é esfaqueado e tem celular roubado em tentativa de latrocínio na Capital

Rapaz, de 30 anos, escapou da morte durante esse final de semana, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Ele foi esfaqueado no pescoço e ainda teve o celular roubado por um indivíduo, configurando uma tentativa de latrocínio.

O suspeito utilizou uma garrafa quebrada para ferir a vítima, ocasionando um corte profundo na região atingida. Apesar do ferimento, a vítima não corre risco de morte.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou a Polícia Militar que o caso aconteceu no final da noite de sábado, dia 15, quando estava andando pela Avenida Ernesto Geisel e foi abordado pelo suspeito.

O ladrão em questão, chegou a perguntar as horas para a vítima, que acelerou os passos para não dar muitas informações ao indivíduo, mas foi surpreendido pelo ladrão com uma garrafada no pescoço.

Na sequência, o ladrão pegou o celular do rapaz e fugiu do local. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde foi encontrada neste domingo pela Polícia Militar, acionada pela equipe médica para coletar os detalhes.

O caso foi registrado como roubo qualificado, se da violência resulta morte, na forma tentada.

