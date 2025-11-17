Menu
Rapaz é esfaqueado e tem celular roubado em tentativa de latrocínio na Capital

Ele foi atingido no pescoço pelo agressor, que usou uma garrafa quebrada

17 novembro 2025 - 09h23
Ele estava armado com uma garrafa aindaEle estava armado com uma garrafa ainda   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Rapaz, de 30 anos, escapou da morte durante esse final de semana, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Ele foi esfaqueado no pescoço e ainda teve o celular roubado por um indivíduo, configurando uma tentativa de latrocínio.

O suspeito utilizou uma garrafa quebrada para ferir a vítima, ocasionando um corte profundo na região atingida. Apesar do ferimento, a vítima não corre risco de morte.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou a Polícia Militar que o caso aconteceu no final da noite de sábado, dia 15, quando estava andando pela Avenida Ernesto Geisel e foi abordado pelo suspeito.

O ladrão em questão, chegou a perguntar as horas para a vítima, que acelerou os passos para não dar muitas informações ao indivíduo, mas foi surpreendido pelo ladrão com uma garrafada no pescoço.

Na sequência, o ladrão pegou o celular do rapaz e fugiu do local. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde foi encontrada neste domingo pela Polícia Militar, acionada pela equipe médica para coletar os detalhes.

O caso foi registrado como roubo qualificado, se da violência resulta morte, na forma tentada.

