Polícia

Rapaz é ferido a tiros na saída de lava-jato no Caiobá

Homem não detalhou o caso, apenas dizendo que havia sido baleado, sem dar detalhes de possível autoria e motivação

09 fevereiro 2026 - 10h55Luiz Vinicius
Polícia Militar atendeu a ocorrênciaPolícia Militar atendeu a ocorrência   (Divulgação/PMMS)

Rapaz, de 28 anos, foi socorrido para atendimento médico no Hospital Regional de Campo Grande, após ser atingido por disparos de arma de fogo na saída de um lava-jato, na região do Portal Caiobá, durante a noite deste domingo, dia 8.

A esposa do homem relatou que ele chegou na residência com o ferimento e um vizinho prestou auxílio no encaminhamento para a unidade hospitalar.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem não detalhou o caso, apenas dizendo que havia sido baleado, sem dar detalhes de possível autoria e motivação.

A Polícia Militar chegou a realizar rondas na região onde aconteceram os disparos, mas não encontrou cápsulas, nem manchas de sangue ou outros vestígios.

A vítima apresentava ferimento na região abdominal, pois um dos projéteis transfixou o local atingido.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

