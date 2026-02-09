Rapaz é ferido a tiros na saída de lava-jato no Caiobá

Rapaz, de 28 anos, foi socorrido para atendimento médico no Hospital Regional de Campo Grande, após ser atingido por disparos de arma de fogo na saída de um lava-jato, na região do Portal Caiobá, durante a noite deste domingo, dia 8.

A esposa do homem relatou que ele chegou na residência com o ferimento e um vizinho prestou auxílio no encaminhamento para a unidade hospitalar.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem não detalhou o caso, apenas dizendo que havia sido baleado, sem dar detalhes de possível autoria e motivação.

A Polícia Militar chegou a realizar rondas na região onde aconteceram os disparos, mas não encontrou cápsulas, nem manchas de sangue ou outros vestígios.

A vítima apresentava ferimento na região abdominal, pois um dos projéteis transfixou o local atingido.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

