Polícia

Rapaz espancado e que teve unhas arrancadas em Rio Brilhante morre em hospital

nicialmente, a hipótese era de que ele também teria sido atropelado, mas foi descartado após exames

06 janeiro 2026 - 15h32Luiz Vinicius     atualizado em 06/01/2026 às 15h36

Élço de Souza Cabreira, de 25 anos, conhecido como 'Maleta', morreu durante a segunda-feira, dia 5, dias após ter sido encontrado com lesões graves provenientes de espancamento em Rio Brilhante. Ele teve as unhas das mãos arrancadas.

O rapaz ficou internado no Hospital da Vida, em Dourados, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. Inicialmente, a hipótese era de que ele também teria sido atropelado, mas foi descartado após exames médicos.

Segundo detalhes do portal Rio Brilhante em Tempo Real, o indígena foi encontrado na madrugada do dia 26 de dezembro com lesões na cabeça e rosto, cortes na região abdominal, lado esquerdo e direito, suspeita de fratura de tórax e unhas das mãos arrancadas.

Ele estava próximo a uma igreja no distrito de Prudêncio Thomaz. Levado para atendimento médico, a vítima passou por exames e foi descartado o atropelamento.

Ainda conforme o portal, a irmã da vítima ficou sabendo por desconhecidos que Élço teria sido supostamente atropelado e estava ferido na rua.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

