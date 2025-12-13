Rapaz foi morto em conveniência após 'desavenças e ameaças' com atiradores em Três Lagoas

Pelo menos um dos atiradores que mataram Wesley Lima Souto, de 30 anos, o 'Thula', foi preso em flagrante pela Polícia Civil durante a sexta-feira, dia 12, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O crime foi motivado por desavenças e ameaças anteriores envolvendo 'Thula' e o grupo de atiradores. O homicídio aconteceu em uma conveniência no bairro Vila Verde, no final da tarde de quinta-feira, dia 11.

Os outros dois envolvidos nos disparos e o piloto de fuga, que conduzia o Hyundai HB20, estão foragidos e sendo procurados pelas autoridades.

Segundo a Polícia Civil, o veículo usado pelo grupo foi encontrado incendiado em uma área rural, enquanto as roupas, máscaras, armas e munições estavam enterradas em outra área rural.

As investigações continuam por parte da Polícia Civil.

