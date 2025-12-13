Menu
Menu Busca sábado, 13 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Polícia

Rapaz foi morto em conveniência após 'desavenças e ameaças' com atiradores em Três Lagoas

As roupas, máscaras, armas e munições estavam enterradas em uma área rural. O carro usado na fuga foi incendiado

13 dezembro 2025 - 14h32Luiz Vinicius
Armamento usado no crime foi apreendidoArmamento usado no crime foi apreendido   (Divulgação/PCMS)

Pelo menos um dos atiradores que mataram Wesley Lima Souto, de 30 anos, o 'Thula', foi preso em flagrante pela Polícia Civil durante a sexta-feira, dia 12, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O crime foi motivado por desavenças e ameaças anteriores envolvendo 'Thula' e o grupo de atiradores. O homicídio aconteceu em uma conveniência no bairro Vila Verde, no final da tarde de quinta-feira, dia 11.

Os outros dois envolvidos nos disparos e o piloto de fuga, que conduzia o Hyundai HB20, estão foragidos e sendo procurados pelas autoridades.

Segundo a Polícia Civil, o veículo usado pelo grupo foi encontrado incendiado em uma área rural, enquanto as roupas, máscaras, armas e munições estavam enterradas em outra área rural.

As investigações continuam por parte da Polícia Civil.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Casal destrói quarto durante briga e ainda quebra portão de motel em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem é preso após atropelar pedestre e fugir em Campo Grande
Foto: Reprodução
Polícia
Vai um cheirinho? Dupla furta mais de R$ 2,6 mil em desodorante e acaba presa no Estrela do Sul
Daniel está internado na Santa Casa
Polícia
Estudante segue em estado gravíssimo após sobreviver a acidente na Av. Gunter Hans
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Condutor embriagado provoca acidente e deixa motociclista ferido no Jardim Jacy
Criança é encontrada sozinha na rua após ser deixada sem supervisão em Campo Grande
Polícia
Criança é encontrada sozinha na rua após ser deixada sem supervisão em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Corumbá
Polícia
Paraguaio morre durenta serviço em mineradora de Corumbá
O veículo só foi liberado porque outra pessoa habilitada compareceu ao local e assumiu a direção.
Polícia
Motorista é multado duas vezes ao passar bêbado pela mesma blitz
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Polícia
STF forma maioria para confirmar perda do mandato de Carla Zambelli

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira