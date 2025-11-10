Recém-nascido é encontrado morto pela própria mãe em Bela Vista

Recém-nascido, que não teve a identificação revelada, morreu durante a madrugada desta segunda-feira, dia 10 de novembro, em Bela Vista - a 307 quilômetros de Campo Grande.

Quem encontrou a vítima sem sinais vitais foi a própria mãe durante as primeiras da manhã desta segunda, que notou que o recém-nascido não estava respirando.

Segundo detalhes do portal Jardim MS News, a mulher levou o filho para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paula, contudo, ele já chegou sem vida.

O corpo do recém-nascido foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jardim para exames necroscópicos para saber a causa da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também