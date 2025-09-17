Revoltados, moradores ateiam fogo na casa de suspeito de abusar de crianças na Capital

Revoltados com uma situação de abuso sexual contra crianças, moradores da Vila Nasser e região atearam fogo na casa do suspeito, de 47 anos, que não estava na residência no momento, onde teria fugido com a esposa. O fato aconteceu na noite desta terça-feira (16), em Campo Grande.

Cerca de 100 populares foram vistos arremessando pedras contra a residência de 'Poconé', na Rua Três Marias. Porém, a situação evoluiu rapidamente e a casa foi tomada por um incêndio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, três mulheres conversaram com a Polícia Militar, indicando que Poconé teria abusado de suas filhas há algum tempo e o caso só veio a tona no último domingo, quando uma criança, de 6 anos, demonstrou nervosismo e comportamento estranho, onde a mãe da vítima conseguiu extrair um relato sobre o que teria acontecido.

Ainda para os militares, elas alegaram que procuraram o Conselho Tutelar, mas como não houve nenhum retorno, a ação foi mobilizada pela comunidade. Enquanto a casa estava sendo incendiada, moradores gritavam por 'justiça'.

Outra mãe relatou para a polícia que a esposa do suspeito chegou a alegar que passar a mão e dar beijos "não era abuso" e que elas deveriam provar as acusações que estavam sendo feitas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e pelo menos cinco equipes da Polícia Militar precisaram estar no local para conter a situação.

O suspeito esteve na delegacia registrando um boletim de ocorrência de calúnia. A Polícia Civil deve investigar todos os fatos.

