Sobrinho é preso por tentar matar tia queimada e incendiar dormitórios em Campo Grande

Rapaz, de 31 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (17), após tentar matar a tia, de 54 anos, e o marido dela, de 48 anos, queimados em uma estância, na MS-080, em Campo Grande. Ele ainda incendiou cerca de 8 dormitórios existentes na propriedade rural.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de incêndio e ameaça no âmbito doméstico e ao chegar pelo local, na zona rural, entrou em contato com uma das vítimas, a tia do suspeito.

Ela contou que o sobrinho estava embriagado e começou a ameaça-lá e de morte, assim como os outros integrantes da família. Pouco tempo depois, ele começou a incendiar os oitos dormitórios da estância e frisou que o objetivo do suspeito era matar ela e o marido queimados.

Vendo a situação, as duas vítimas se esconderam na mata até a chegada da Polícia Militar. Quando os militares chegaram, o indivíduo fugiu para a chácara vizinha, mas foi localizado e ofereceu resistência ao ser preso, precisando ser necessário o uso de spray de pimenta para conter a agitação e a desobediência do indivíduo.

Ele foi preso em flagrante, confirmou a versão da tia e passou a danificar o compartimento de presos. O caso chegou a ser encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), mas foi despachado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como desobediência, ameaça, injúria, homicídio qualificado tentado e feminicídio tentado.

