Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Suspeito de abusar de enteada é espancado por 'justiceiros' em Três Lagoas

Ele teria cometido os atos contra uma menina, de 7 anos

05 janeiro 2026 - 14h38Luiz Vinicius
Polícia Militar chegou a ser acionadaPolícia Militar chegou a ser acionada   (Alfredo Neto/RCN 67)

Suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 7 anos, teria sido espancado por populares, que queriam fazer 'justiça pelas próprias mãos', durante a noite de sábado, dia 3, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A situação aconteceu após a informação de que o indivíduo teria cometido o ato contra a enteada se espalhar pela vizinhança.

Segundo o site RCN 67, a criança teria relatado para a mãe que teria sofrido abusos sexuais por parte do padrasto e o caso havia sido levado pela Polícia Militar ao conhecimento da Polícia Civil, no dia 31 de dezembro.

Ainda conforme o site, diante do cenário e a informação correndo pela vizinhança, populares foram até a residência do suspeito e passaram a agredi-lo. Quando a Polícia Militar chegou no local, não encontrou o homem e nem os "justiceiros", que teriam deixado o local.

No local os militares fizeram uma vistoria no imóvel e o Conselho Tutelar foi chamado, para acompanhar a ocorrência e a menor. Mãe e filha foram levadas para à delegacia, onde o caso foi registrado e será acompanhado pela Vara da Infância e Juventude.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prisão aconteceu na cidade de Água Clara
Polícia
Taxista é preso horas após esfaquear namorada em tentativa de feminicídio em Ribas
Homem foi encontrado próximo a uma árvore
Polícia
Homem é encontrado morto próximo à árvore em Três Lagoas
Apesar de medida protetiva, mulher é morta na rua por agressor em SP
Polícia
Apesar de medida protetiva, mulher é morta na rua por agressor em SP
Mulher e jovem são procurados por tentativa de homicídio qualificado
Polícia
VÍDEO: Polícia procura por dupla que atirou contra duas pessoas em conveniência de Dourados
'Briga por pinga': rapaz é esfaqueado no rosto durante desentendimento na Capital
Polícia
'Briga por pinga': rapaz é esfaqueado no rosto durante desentendimento na Capital
PRF em fiscalizações em Campo Grande -
Polícia
Balanço da PRF aponta aumento de acidentes e feridos nas rodovias federais de MS
Material apreendido -
Polícia
Mais de 400 pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Nova Andradina
Apreensão -
Polícia
Homem é preso com R$ 431 mil em 'Mounjaro' e cigarros eletrônicos em Ponta Porã
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Invasão de propriedade rural mobiliza a PM em Campo Grande; dono está nos EUA
Vítimas foram levadas ao CRS Coophavila
Polícia
Dois rapazes são levados para unidade de saúde após serem feridos a tiros no Caiobá

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital