Suspeito de abusar de enteada é espancado por 'justiceiros' em Três Lagoas

Suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 7 anos, teria sido espancado por populares, que queriam fazer 'justiça pelas próprias mãos', durante a noite de sábado, dia 3, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A situação aconteceu após a informação de que o indivíduo teria cometido o ato contra a enteada se espalhar pela vizinhança.

Segundo o site RCN 67, a criança teria relatado para a mãe que teria sofrido abusos sexuais por parte do padrasto e o caso havia sido levado pela Polícia Militar ao conhecimento da Polícia Civil, no dia 31 de dezembro.

Ainda conforme o site, diante do cenário e a informação correndo pela vizinhança, populares foram até a residência do suspeito e passaram a agredi-lo. Quando a Polícia Militar chegou no local, não encontrou o homem e nem os "justiceiros", que teriam deixado o local.

No local os militares fizeram uma vistoria no imóvel e o Conselho Tutelar foi chamado, para acompanhar a ocorrência e a menor. Mãe e filha foram levadas para à delegacia, onde o caso foi registrado e será acompanhado pela Vara da Infância e Juventude.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também