Polícia

Suspeito de armazenar pronografia infantojuvenil é preso durante operação em Corumbá

As investigações se iniciaram após a apreensão de material eletrônico do investigado na Operação Nicolau 16, no dia 12 de março deste ano

26 agosto 2025 - 19h31Brenda Assis
Imagem de agentes da Polícia Federal - Imagem de agentes da Polícia Federal -   (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a Operação Puer Praesidio 3 com a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet em Corumbá. A ação resultou na prisão de um homem de 44 anos de idade.

As investigações se iniciaram após a apreensão de material eletrônico do investigado no cumprimento de busca e apreensão na Operação Nicolau 16, no dia 12 de março deste ano.

Durante as análises, foram encontrados diversos vídeos e fotografias com conteúdo pornográfico infantojuvenil, bem como pesquisas de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes, reforçando o risco à sociedade de sua permanência em liberdade.

O cumprimento do mandado de prisão preventivo, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca De Corumbá, decorre do compromisso de todos os órgãos da persecução penal com a proteção dos menores e a erradicação desses crimes na internet, cujo nome da operação reforça tal compromisso pelo significado - proteção infantil - em latim.

