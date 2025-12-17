Suspeito de furtar e carnear carneiro é preso em fazenda de Anaurilândia

Homem suspeito de furtar carneiros de uma fazenda em Anaurilândia, no sul de Mato Grosso do Sul, foi em flagrante nesta terça-feira (16). O crime foi denunciado na segunda-feira (15), após o proprietário perceber o desaparecimento dos animais e registrar boletim de ocorrência.
Segundo a polícia, as investigações começaram logo após o registro do caso. Durante as diligências, os agentes chegaram à identidade do autor do furto, que já era conhecido das forças de segurança. O homem é o mesmo preso em flagrante nesta semana por posse ilegal de armas, violência doméstica e crime ambiental.
Após ser localizado, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde permanece preso e à disposição da Justiça.Reportar Erro
