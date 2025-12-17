Menu
Menu Busca quarta, 17 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Suspeito de furtar e carnear carneiro é preso em fazenda de Anaurilândia

Conhecido da polícia na região, o homem havia sido preso semana passada por posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica

17 dezembro 2025 - 14h41Brenda Assis
O caso foi descoberto nesta terçaO caso foi descoberto nesta terça   (PCMS)

Homem suspeito de furtar carneiros de uma fazenda em Anaurilândia, no sul de Mato Grosso do Sul, foi em flagrante nesta terça-feira (16). O crime foi denunciado na segunda-feira (15), após o proprietário perceber o desaparecimento dos animais e registrar boletim de ocorrência.

Segundo a polícia, as investigações começaram logo após o registro do caso. Durante as diligências, os agentes chegaram à identidade do autor do furto, que já era conhecido das forças de segurança. O homem é o mesmo preso em flagrante nesta semana por posse ilegal de armas, violência doméstica e crime ambiental.

Após ser localizado, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado pela esposa em Nova Alvorada do Sul
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Jovem é atingido por garrafada no pescoço durante briga com o cunhado
Polícia esteve no local
Polícia
'Vovô' é encontrado morto em cadeira de residência em Batayporã
Imagem ilustrativa
Polícia
Pai é preso por amarrar e torturar adolescente que pediu pensão alimentícia em MS
Ação da 11ª CIPM -
Polícia
PM fecha "boca do Biel" no Danúbio Azul e leva pai e filho presos por tráfico
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
Motociclista é assassinado com mais de 10 tiros em Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto suspeito de estuprar enteado autista é preso no Noroeste
O ato contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, incluindo o prefeito Gabriel Alves de Oliveira
Polícia
Guarda Civil de Corumbá recebe doação de 30 mil munições da Polícia Civil
Conveniência pega fogo durante a madrugada em Corumbá
Polícia
Conveniência pega fogo durante a madrugada em Corumbá
O ônibus bateu na traseira da carreta
Polícia
Passageiro de ônibus morre durante acidente com carreta na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande