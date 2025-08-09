Suspeito de matar ex na fronteira pode estar escondido em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Feminicídio na fronteira: jovem paraguaia é encontrada morta em cova em Bela Vista

As investigações sobre o feminicídio da jovem paraguaia, Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 anos, avançaram com a confirmação de que o principal suspeito, Dilson Ramón Frete Galeano, de 29 anos, ex-marido da vítima e pai de seus três filhos, está foragido e pode estar em Campo Grande, onde possui amigos e familiares.

A Polícia Civil de Bela Vista e a Polícia Nacional do Paraguai seguem atuando em conjunto para capturá-lo. Segundo os investigadores, ele pode até se apresentar à polícia nos próximos dias, devido à pressão que vem sofrendo.

A mãe da vítima, Rosa Selva Ferreira Bobadilla, relatou que as ameaças do ex-companheiro começaram logo após o fim do relacionamento. “Ele disse que, se eles se separassem, algo aconteceria com ela. Agora, minha filha não volta mais para casa”, disse.

Dahiana havia registrado uma denúncia contra Dilson no final de julho, justamente por conta das ameaças. Durante as buscas na casa do suspeito, a polícia encontrou uma cova vazia, indicando que o assassinato foi premeditado.

O corpo da jovem que desapareceu na quarta-feira (6), foi achado ontem (8), enterrado às margens do Rio Apa, em Bela Vista, no lado brasileiro da fronteira com o Paraguai, e encaminhado ao Núcleo Regional de Medicina Legal de Jardim, antes de ser levado de volta ao Paraguai para o sepultamento.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população e informa que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (67) 3439-1279.

