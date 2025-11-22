Menu
Polícia

Suspeito de matar homem se escondeu na casa da mãe e pretendia fugir de Dourados

Ele desferiu golpes de faca contra Henrique Torres dos Santos

22 novembro 2025 - 11h54Luiz Vinicius
Suspeito foi detido pelo SIGSuspeito foi detido pelo SIG   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

Poucas horas após a consumação do homicídio, equipes da Polícia Civil prenderam Josué Villalba dos Santos, de 42 anos, acusado de desferir golpes de facas e matar o jovem Henrique Torres dos Santos, de 44 anos, na madrugada de sexta-feira, dia 21, em Dourados.

A prisão aconteceu no período da tarde, quando os policiais localizaram o suspeito escondido na casa da mãe, no distrito de Picadinha. Ele estava se preparando para se deslocar até a rodoviária de Dourados, onde pretendia fugir.

Conforme o site Dourados News, o delegado responsável pelo caso detalhou brevemente que o homicídio aconteceu em razão de uma rixa entre Josué e Henrique, mas também em virtude de uma dívida de drogas.

Henrique Torres foi assassinado na rua Antônio do Amaral, no bairro João Paulo II. A região onde aconteceu o crime é conhecida pelo consumo e comércio de entorpecentes, e também habitado por diversas pessoas em situação de rua.

Após ser preso, Josué foi levado para a delegacia de plantão e autuado pelo crime de homicídio qualificado.

