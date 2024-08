Suspeito de matar jovem a tiros em Rio Brilhante é preso horas após o crime

Horas depois de matar a tiros o jovem Paulo Ricardo Silva Cambui, de 23 anos, o suspeito do crime, de 50 anos, foi preso durante a noite de quarta-feira (28), na cidade de Rio Brilhante. O autor seria proprietário do bar onde o crime aconteceu.

Conforme as informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a prisão do homem em Naviraí foi resultado de um trabalho conjunto da Polícia Civil com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ainda segundo o site, a vítima estava na frente do estabelecimento comercial, quando o suspeito chegou e efetuou vários disparos.

Após cometer o crime, o atirador fugiu do local em uma caminhonete Chevrolet S-10. A Polícia Militar foi acionada, assim como a equipe de socorro, mas o Paulo Ricardo já estava sem os sinais vitais.

A área foi isolada para trabalho da Polícia Civil da cidade e da Polícia Científica de Dourados. O caso segue sob investigação para entender a motivação e a autoria do crime.

