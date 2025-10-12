Menu
Polícia

Trabalhador é assassinado a tiros e amigo fica ferido em Campo Grande

Ambos estavam próximos a uma conveniência quando foram surpreendidos pelos disparos

12 outubro 2025 - 09h45Luiz Vinicius
Polícia Civil foi acionada para acompanhar a ocorrênciaPolícia Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência   (Brenda Assis)

Sidnei Lima Gonçalves, de 41 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na madrugada deste domingo, dia 12 de outubro, na rua Jorge Kalil Dualibi, na região norte de Campo Grande. O amigo dele, de 56 anos, ficou ferido com um tiro no braço.

Informações do boletim de ocorrência apontam que os dois homens estavam próximos a uma conveniência, quando o mais velho escutou um disparo de arma de fogo e foi atingido no antebraço esquerdo.

Ele disse que não percebeu que foi o autor ou autores dos disparos. Já Sidnei, acabou atingido na cabeça e mesmo com acionamento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), não resistiu e morreu ainda no local.

O amigo foi socorrido por populares até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde lá tomou conhecimento por meio de um Guarda Civil Metropolitano, que o amigo, no caso Sidnei, faleceu. Ambos trabalhavam em uma empresa que tinha sede em Belo Horizonte.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local dos fatos e realizaram todos os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio simples e homicídio simples na forma tentada.

