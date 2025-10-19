Menu
Polícia

Trabalhador morre ao cair de caminhão e ser atropelado em fazenda do Pantanal

A vítima seguia na carroceria quando acabou se desequilibrando e caindo

19 outubro 2025 - 10h11Brenda Assis
Delegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registradoDelegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registrado   (Folha MS)

Um trabalhador rural de 25 anos morreu após cair da carroceria de um caminhão e ser atingido pela roda do veículo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (17), em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá.

Conforme as informações policiais, a vítima estava acompanhada de mais três pessoas, sendo um idoso, um passageiro de nacionalidade paraguaia e o condutor.

O veículo, que estava carregado com telhas de zinco, estava andando pelas imediações da fazenda quando trepidou ao passar por um buraco na via. 

Por conta do balanço, o rapaz perdeu o equilíbrio e mesmo se segurando em uma corda acabou caindo. Na queda, a cabeça do trabalhador foi atingida por uma das rodas. O idoso que também estava na carroceria alertou ao motorista que parasse. Ao verificarem os sinais vitais, constataram que o a vítima havia falecido.

Segundo o site Diário Corumbaense, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

