Trabalhador morre ao cair de caminhão e ser atropelado em fazenda do Pantanal

Um trabalhador rural de 25 anos morreu após cair da carroceria de um caminhão e ser atingido pela roda do veículo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (17), em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá.

Conforme as informações policiais, a vítima estava acompanhada de mais três pessoas, sendo um idoso, um passageiro de nacionalidade paraguaia e o condutor.

O veículo, que estava carregado com telhas de zinco, estava andando pelas imediações da fazenda quando trepidou ao passar por um buraco na via.

Por conta do balanço, o rapaz perdeu o equilíbrio e mesmo se segurando em uma corda acabou caindo. Na queda, a cabeça do trabalhador foi atingida por uma das rodas. O idoso que também estava na carroceria alertou ao motorista que parasse. Ao verificarem os sinais vitais, constataram que o a vítima havia falecido.

Segundo o site Diário Corumbaense, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

