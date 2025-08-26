Menu
Trabalhadores ficam feridos após desabamento de laje em Dourados

Eles foram socorridos e levados para unidades de saúde da cidade

26 agosto 2025 - 18h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (Foto: Osvaldo Duarte)

Dois trabalhadores ficaram feridos após uma laje desabar durante a manhã desta terça-feira (26), em uma obra localizada na avenida Marcelino Pires, esquina com a Presidente Vargas, região central de Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, as vítimas estavam fazendo demolição de parte da estrutura de um imóvel comercial quando a laje acabou cedendo e desabou sobre eles.

Por conta do impacto, uma das vítimas sofreu fratura em uma das pernas, enquanto o outro trabalhador teve vários ferimentos pelo corpo. Apesar do susto e da gravidade do acidente, nenhum dos dois corre risco de morte.

Eles foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhados para unidades de saúde.

