Trabalhadores são socorridos após se envolverem em acidente em Três Lagoas

Duas pessoas foram socorridas depois de serem atropeladas na BR-262, Anel Viário sul, de Três Lagoas, durante a noite de segunda-feira (29).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site RCN 67, as vítimas são trabalhadores do setor florestal de Três Lagoas. Na saída do serviço, o pedestre desceu da van que leva e trás de volta, quando foi atropelado ao tentar atravessar a rodovia.

A outra vítima, o motociclista, trabalha no mesmo local que o outro homem. Ele foi lançado ao solo com violência por conta da velocidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, imobilizando e socorrendo os homens. Além do socorro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi até o local, fazendo o controle do tráfego já que o fluxo de veículos na região é alta.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

