Tragédia: Idosa, filha e neto morrem carbonizados em incêndio em Rochedo

Luiz Vinicius e Vinícius Santos atualizado em 10/11/2025 às 11h22

Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos, Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37 anos, e o filho da mulher, Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos, morreram carbonizados em uma tragédia durante a madrugada desta segunda-feira, dia 10, em Rochedo.

Um incêndio atingiu a residência em que os três estavam morando. Um suspeito foi identificado, localizado e detido pela equipe da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) e conduzido para a delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, populares acionaram as autoridades para auxiliar no combate as chamas de uma residência, que contaram com ajuda de um brigadista de um frigorífico.

Quando uma equipe da Polícia Militar chegou no local, entraram na casa e visualizaram os corpos das duas mulheres e do adolescente.

Uma testemunha comentou com os militares que o incêndio poderia ser criminoso e que o suspeito teria tido um relacionamento com Rosimeire, mas que não aceitava o término do mesmo.

Os policiais saíram em diligências e conseguiram localizar o suspeito, que foi detido e encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e confirmaram que as três vítimas morreram carbonizadas.

O caso foi inicialmente registrado como morte por causa indeterminada. Porém, a investigação da Polícia Civil pode alterar a tipificação do crime.

