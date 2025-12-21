Travesti é esfaqueada e tem celulares roubados em tentativa de latrocínio na Capital

Travesti, de 28 anos, foi esfaqueada diversas vezes e ainda teve dois celulares roubados enquanto ela realizava um programa, na rua Thomás Edson, na Vila Progresso, em Campo Grande, durante a madrugada deste domingo, dia 21.

O suspeito que teria cometido a tentativa de latrocínio fugiu do local e não foi localizado até o momento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava realizando o programa, quando foi atacada primeiramente por uma tijolada e depois pelas múltiplas facadas.

Os celulares foram tomados durante o ataque. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a travesti e a encaminhou para a Santa Casa. A Polícia Militar também esteve no local.

O caso foi registrado na delegacia como roubo qualificado, se da violência resulta morte, na forma tentada, configurando uma tentativa de latrocínio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também