Três são presos por vender papel furtado da prefeitura em Corumbá

Três pessoas foram presas em flagrante, na manhã desta quinta-feira (30), suspeitas de envolvimento no furto e venda de caixas de papel A4 pertencentes à Prefeitura de Corumbá. A ação foi conduzida pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia.

Ao todo, 16 caixas de papel, avaliadas em cerca de R$ 6 mil, foram recuperadas. O material, de uso exclusivo do poder público, estava sendo oferecido ilegalmente em redes sociais e comércios da cidade.

Durante as investigações, os policiais encontraram indícios de desvio de bens públicos e receptação qualificada, envolvendo particulares e um servidor municipal. O trio foi levado para a delegacia e autuado em flagrante pelos crimes previstos no Código Penal.

Os papéis apreendidos foram periciados e devolvidos ao patrimônio da prefeitura. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar o tamanho do esquema e se há mais pessoas envolvidas.

