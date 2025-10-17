Trocando por nota? Professor é investigado por mandar nudes para aluna de 15 anos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um professor da rede pública de ensino por supostos assédios contra uma aluna de 15 anos. Em nota enviada à coluna, a Secretaria da Educação (Seduc) afirmou que o homem será demitido. O caso ocorreu em Barbalha, município localizado no interior do estado.

Conforme a denúncia, o homem teria enviado mensagens de cunho sexual à adolescente, além de uma foto explícita de seu órgão genital.

O crime veio à tona após a mãe da menina verificar as mensagens no celular dela. Ela registrou as declarações e levou o material aos investigadores.

Em nota, a Seduc afirmou que o profissional, que atuava como temporário, foi afastado e será demitido.

“A Secretaria da Educação (Seduc) repudia todo tipo de assédio, dentro ou fora do ambiente escolar e orienta que as denúncias sejam registradas por meio da Ouvidoria, pela Central 155, e através das autoridades legais.”

A Delegacia de Polícia Civil de Barbalha está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar a ação criminosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também