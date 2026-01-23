Venezuelano é preso após tentar furtar 28 barras de chocolate em shopping de Dourados

Um homem de 37 anos, de nacionalidade venezuelana, foi preso em flagrante após tentar furtar 28 barras de chocolate de uma loja de departamentos localizada dentro de um shopping em Dourados.

Segundo informações do site Dourados News, o suspeito selecionou os chocolates, avaliados em R$ 239,54, e escondeu os produtos dentro de uma mochila. Ao tentar deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento, ele foi interceptado por funcionários que perceberam a ação.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem à delegacia. Ele foi autuado por furto e teve fiança arbitrada, mas, até o momento, o valor não foi pago.

O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça.

