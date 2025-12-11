VÍDEO: Acidente entre caminhões causa congestionamento na região norte de Campo Grande

Brenda Assis e Vinicius Santos atualizado em 11/12/2025 às 14h27

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou o trânsito completamente travado no começo da tarde desta quinta-feira (11) na Avenida Consul Assaf Trad, importante via da região norte de Campo Grande. O fluxo ficou congestionado por vários quilômetros, especialmente para quem seguia em direção a saída para Cuiabá.

Segundo informações preliminares, apesar da colisão e do susto, ninguém ficou ferido durante o acidente.

Equipes de trânsito foram acionadas para organizar o fluxo e auxiliar na retirada dos caminhões da pista.

