Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

VÍDEO: Acidente entre caminhões causa congestionamento na região norte de Campo Grande

Equipes de trânsito foram acionadas para organizar o fluxo e auxiliar na retirada dos caminhões da pista

11 dezembro 2025 - 14h23Brenda Assis e Vinicius Santos    atualizado em 11/12/2025 às 14h27
O acidente aconteceu na tarde de hojeO acidente aconteceu na tarde de hoje   (Vinicius Santos)

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou o trânsito completamente travado no começo da tarde desta quinta-feira (11) na Avenida Consul Assaf Trad, importante via da região norte de Campo Grande. O fluxo ficou congestionado por vários quilômetros, especialmente para quem seguia em direção a saída para Cuiabá.

Segundo informações preliminares, apesar da colisão e do susto, ninguém ficou ferido durante o acidente.

Equipes de trânsito foram acionadas para organizar o fluxo e auxiliar na retirada dos caminhões da pista.

Assista ao vídeo:

 

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Santa Casa da Capital
Polícia
Idoso morre horas após cair em casa de repouso de Alcinópolis
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
Polícia
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Polícia
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Sala Lilás vai atender mulheres e crianças
Polícia
Nioaque recebe a 57º Sala Lilás para atendimento de mulheres e crianças
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'
Polícia
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'
Vítima não resistiu após sofrer parada cardíaca
Polícia
Amigos encontram homem passando mal, que morre após parada cardíaca em Três Lagoas
Veículo teria sido furtado pelos criminosos
Polícia
AGORA: Criminoso reage à abordagem e é ferido a tiros em confronto com a PM em Três Lagoas
Depac Dourados
Polícia
Homem denuncia filho por injúria após ser chamado de 'aleijado' e 'caloteiro' em Dourados
VÍDEO - Bomba é deixada com cartaz em portão de casa do Monte Castelo: 'seu presente de Natal'
Polícia
VÍDEO - Bomba é deixada com cartaz em portão de casa do Monte Castelo: 'seu presente de Natal'
Cinco foram presos
Polícia
Cinco são presos pela Polícia Civil em ação contra o tráfico doméstico em Eldorado

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica