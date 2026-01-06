VÍDEO: Casal quase é atropelado, motorista desce e agride homem no Nova Lima

Homem, de 37 anos, procurou a delegacia nesta terça-feira, dia 6, após quase ser atropelado e ser agredido por um motorista de um Hyundai HB20, na rua Bertolino Candido, no Nova Lima, em Campo Grande.

A confusão aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 5, após o pedestre, acompanhado da esposa, ter chamado a atenção do condutor, que teria se aproximado do casal e ao descer do carro, agrediu o homem com um objeto, parecido com cassete, segundo a vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem teria reclamado pela forma do condutor ter acessado a via, que quase culminou em um atropelamento.

Após o ocorrido, que teve a agressão, o motorista deixou o local. Toda a ação foi registrada por câmera de segurança.

Explicação - De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) os pedestres têm prioridade sobre os veículos por serem os mais vulneráveis. Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Veja o vídeo:

