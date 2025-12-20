Menu
sábado, 20 de dezembro de 2025
Polícia

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão

As armas estavam em um cofre, na casa de um casal registrado como colecionador, atirador e caçador

20 dezembro 2025 - 16h29

Criminosos invadiram o Condomínio Residencial Villas Damha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, e furtaram um cofre com quatro armas de fogo durante a noite de sexta-feira (19). As armas, munições e carregadores foram encontradas horas depois abandonadas sob um pontilhão na Avenida Ministro João Arinos.

Segundo o boletim de ocorrência, câmeras de segurança do condomínio flagraram três homens chegando ao local por uma área de mata nos fundos. Eles cortaram a cerca do residencial e pularam o muro de uma das residências. Um dos suspeitos foi visto deixando o imóvel carregando um volume nas mãos.

O síndico acionou a polícia após identificar a ação pelas imagens. Como o morador não estava em casa no momento do crime, ele foi orientado a comparecer à delegacia para informar os objetos levados e permitir a realização de perícia no imóvel.

Posteriormente, o proprietário da casa e a esposa relataram à polícia que os criminosos arrombaram a janela da cozinha, foram até o quarto do casal e furtaram um cofre com quatro pistolas, sendo três pertencentes à mulher e uma ao marido. O casal é registrado como CAC (colecionador, atirador e caçador).

Após o furto, equipes da Rondas Ostensivas Táticas do Batalhão de Choque intensificaram o policiamento na região, após informações de que as armas poderiam estar sendo comercializadas no bairro Tiradentes. Um dos suspeitos foi identificado como um jovem, de 18 anos, mas ele não foi localizado.

Durante as buscas, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o armamento havia sido abandonado sob um pontilhão na Avenida Ministro João Arinos. No local, os policiais encontraram uma bolsa preta contendo quatro pistolas, oito carregadores e 120 munições de calibre 9 milímetros.

Outros dois suspeitos, conhecidos como “Vinicinhos” e “Wellitinho”, também são investigados, mas ainda não foram localizados. O material apreendido foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como furto qualificado.

 

