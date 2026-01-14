Menu
Menu Busca quarta, 14 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

VÍDEO: Filha desabafa e pede justiça por assassinato do pai em Campo Grande

Aristides Salamoni foi espancado com socos e chutes enquanto estava na própria residência

14 janeiro 2026 - 15h38Luiz Vinicius

A nutricionista Rosilma Salamoni, usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 13, para desabafar e pedir por justiça pela morte do pai, Aristides Salamoni, de 80 anos, assassinado de maneira brutal no ano passado, em Campo Grande.

Na data em que divulgou o vídeo, o idoso estaria completando 81 anos, caso estivesse vivo. Ele foi atacado com socos e chutes pelo namorado de uma inquilina, na região da Vila Alba, no dia 28 de setembro do ano passado.

"Por que eu estou aqui? Porque nada aconteceu, processo deve está engavetadinho. Não entendo nada de lei, mas sinto na pele o que é injustiça", disse em trecho do vídeo.

Ela ressalta as qualidades do pai e que os netos perderam um avô maravilhoso. Rosilma ainda tenta entender o porquê do assassinato.

"Uma pessoa que a gente nunca viu na vida, o namorado de uma inquilina", comentou.

O caso - Aristides Salamoni foi atacado enquanto estava na própria residência. Conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima detalhou que o suspeito aparenta ter entre 27/28 anos, é branco, de estatura e porte médio.

O idoso foi socorrido, sendo encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital da Unimed, onde passou por exames. As equipes constataram que ele tinha diversos ferimentos pelo corpo.

Antes de fugir, o homem ainda fez ameaças dizendo que voltaria armado com um revólver calibre 38. Com medo, a esposa de Atistides manifestou o desejo de representar conta o suspeito.

Dias depois, a filha da vítima retornou à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para comunicar que seu pai havia falecido às 22h55 de terça-feira (30).

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias
Polícia
Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias
Os dispositivos eram comercializados tanto no balcão quanto por delivery, prática proibida no país
Polícia
Operação apreende mais de 100 cigarros eletrônicos em tabacaria da Capital
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis/JD1
Polícia
PMMS abre sistema de promoções; militares têm até 30 de janeiro para atualizar fichas
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Indivíduo foi recapturado pela polícia
Polícia
Envolvido em latrocínio de padre é recapturado pela polícia em Dourados
Prisões ocorreram em vários estados
Polícia
Megaoperação respinga em MS e desarticula facção criminosa atuante em vários estados
Banco voltou a ser alvo de operação
Brasil
Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master
Alyson morreu com golpes de faca
Polícia
Cobrança por dívida pode ter causado briga e morte de evadido na Vila Morumbi
Caso aconteceu em Ribas do Rio Pardo
Polícia
Suspeito de enviar nudez e aliciar criança é preso em Ribas do Rio Pardo
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Seleção abre 146 vagas com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026