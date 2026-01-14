VÍDEO: Filha desabafa e pede justiça por assassinato do pai em Campo Grande

A nutricionista Rosilma Salamoni, usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 13, para desabafar e pedir por justiça pela morte do pai, Aristides Salamoni, de 80 anos, assassinado de maneira brutal no ano passado, em Campo Grande.

Na data em que divulgou o vídeo, o idoso estaria completando 81 anos, caso estivesse vivo. Ele foi atacado com socos e chutes pelo namorado de uma inquilina, na região da Vila Alba, no dia 28 de setembro do ano passado.

"Por que eu estou aqui? Porque nada aconteceu, processo deve está engavetadinho. Não entendo nada de lei, mas sinto na pele o que é injustiça", disse em trecho do vídeo.

Ela ressalta as qualidades do pai e que os netos perderam um avô maravilhoso. Rosilma ainda tenta entender o porquê do assassinato.

"Uma pessoa que a gente nunca viu na vida, o namorado de uma inquilina", comentou.

Your browser does not support HTML5 video.

O caso - Aristides Salamoni foi atacado enquanto estava na própria residência. Conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima detalhou que o suspeito aparenta ter entre 27/28 anos, é branco, de estatura e porte médio.

O idoso foi socorrido, sendo encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital da Unimed, onde passou por exames. As equipes constataram que ele tinha diversos ferimentos pelo corpo.

Antes de fugir, o homem ainda fez ameaças dizendo que voltaria armado com um revólver calibre 38. Com medo, a esposa de Atistides manifestou o desejo de representar conta o suspeito.

Dias depois, a filha da vítima retornou à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para comunicar que seu pai havia falecido às 22h55 de terça-feira (30).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também