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VÍDEO: Homem invade mercado de shopping nu para cometer furtos em Campo Grande

Ele acabou sendo preso momentos depois pela Polícia Militar

04 abril 2026 - 08h51Brenda Assis
O crime aconteceu nesta sexta-feiraO crime aconteceu nesta sexta-feira   (Noroeste Mil Grau)

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (3) após invadir um supermercado nu, praticar ato obsceno e cometer furto dentro de um shopping, na região do bairro Santa Fé, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de ato obsceno no local. Ao chegarem ao shopping, seguranças informaram que o suspeito havia fugido, sendo localizado pouco depois no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

Segundo relato de funcionários do supermercado, o homem entrou no estabelecimento completamente sem roupas, causando constrangimento aos clientes e funcionários. Durante a ação, ele ainda pegou um short, uma cerveja e derrubou uma mesa de apoio, causando danos ao local. Após a tentativa de contenção pelos seguranças, ele fugiu correndo.

Com apoio de outra viatura, o suspeito foi abordado e detido. Conforme a polícia, ele apresentava comportamento agitado e ofereceu resistência, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio autor.

Em depoimento preliminar, o homem afirmou ser usuário de medicamento controlado, mas disse estar sem a medicação no momento. Ele também relatou ter feito uso de entorpecentes e afirmou viver em situação de rua, sem contato com familiares há cerca de cinco anos.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de furto e ato obsceno. A peça de roupa furtada não foi recuperada, já que estava sendo usada pelo autor no momento da abordagem.

A página Noroeste Mil Grau divulgou imagens do homem dentro do mercado. Confira:

 

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