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Vídeo: Incêndio atinge berçário de hospital e mobiliza transferência de pacientes

Recém-nascidos foram levados para outros setores e ninguém ficou ferido

10 abril 2026 - 13h35Sarah Chaves

Durante um incêndio no Hospital Municipal Albert Schweitzer, no bairro Realengo,  Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (10), 23 pacientes precisaram ser transferidos e oito funcionários foram atendidos após inalarem fumaça. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e todos passam bem.

O fogo atingiu uma sala do setor de neonatologia, onde ficam bebês recém-nascidos, por volta das 4h. A área de internação do andar não foi atingida, mas houve muita fumaça no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, equipes do hospital agiram rápido e conseguiram controlar as chamas antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros.

Por precaução, os recém-nascidos que estavam na UTI foram levados para outros andares da unidade. Algumas mães estavam com os bebês no momento do incêndio.

Uma testemunha contou que o fogo pode ter começado em um ar-condicionado e foi controlado por volta das 5h. Imagens mostram fumaça saindo pelas janelas do hospital, e um dos andares chegou a ficar sem energia.

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