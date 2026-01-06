VÍDEO: Moradora denuncia casa com cachorros mortos e ensacados no Aero Rancho

Moradora do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, denunciou uma possível morte em excesso de cachorros em uma residência e reclamou da forma de descarte dos animais, colocados em sacos plásticos.

O vídeo foi gravado nesta terça-feira, dia 6, e encaminhado para a reportagem. Na gravação, a mulher cita que vários animais teriam sido mortos e não teriam sido retirados do local, provocando um forte odor, que se tornou insustentável para ela e alguns moradores.

Conforme apurado pela reportagem, no local morava uma senhora de idade, retirada do local pelos familiares, mas os cachorros permaneceram no local e acabaram morrendo.

Ainda segundo levantado pelo JD1 Notícias, familiares da idosa teriam solicitado auxílio da UBEA (Unidade de Bem-Estar Animal), que teriam ensacado os cachorros mortos, sendo que alguns sacos foram colocados do lado de fora da residência - no local, ainda permaneceram alguns animais vivos.

Vizinhos teriam buscado auxílio para denunciar e realizar o descarte corretos dos possíveis animais mortos.

