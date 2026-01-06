Menu
Menu Busca terça, 06 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

VÍDEO: Moradora denuncia casa com cachorros mortos e ensacados no Aero Rancho

Mulher afirmou que odor está insuportável e reclamou da forma do descarte dos animais

06 janeiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius
Sacos plásticos estariam com diversos cachorros mortosSacos plásticos estariam com diversos cachorros mortos   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Moradora do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, denunciou uma possível morte em excesso de cachorros em uma residência e reclamou da forma de descarte dos animais, colocados em sacos plásticos.

O vídeo foi gravado nesta terça-feira, dia 6, e encaminhado para a reportagem. Na gravação, a mulher cita que vários animais teriam sido mortos e não teriam sido retirados do local, provocando um forte odor, que se tornou insustentável para ela e alguns moradores.

Conforme apurado pela reportagem, no local morava uma senhora de idade, retirada do local pelos familiares, mas os cachorros permaneceram no local e acabaram morrendo.

Ainda segundo levantado pelo JD1 Notícias, familiares da idosa teriam solicitado auxílio da UBEA (Unidade de Bem-Estar Animal), que teriam ensacado os cachorros mortos, sendo que alguns sacos foram colocados do lado de fora da residência - no local, ainda permaneceram alguns animais vivos.

Vizinhos teriam buscado auxílio para denunciar e realizar o descarte corretos dos possíveis animais mortos.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rapaz espancado e que teve unhas arrancadas em Rio Brilhante morre em hospital
Polícia
Rapaz espancado e que teve unhas arrancadas em Rio Brilhante morre em hospital
Imagem do momento em que homem apareceu na casa da moradora
Polícia
Falso delegado que ameaçou atirar em cachorro é servidor federal na Capital
Policial está afastado -
Polícia
STJ mantém tornozeleira em policial de MS investigado por desvio de contrabando
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande
Parte da equipe policial da operação -
Justiça
STJ nega soltura de investigado na operação 'Intactus' em MS
Prisão foi feita pela Deam
Polícia
Homem que 'taxou' mulher de mentirosa é preso por agredi-la em Campo Grande
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Droga apreendida pelo FICCO/MG -
Justiça
Justiça nega soltar homem preso em MG com 6 toneladas de maconha que saiu de MS
Armas usadas pelos jovens
Polícia
Choque apreende armas usadas por jovens na véspera de Natal em Campo Grande
Polícia prende mulher com 130 caixas de 'monjauro' em Maracaju
Polícia
Polícia prende mulher com 130 caixas de 'monjauro' em Maracaju

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul