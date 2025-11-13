VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros

Um policial militar identificado como José Carlos Gonçalves Lima morreu após atirar contra a companheira e tirar a própria vida durante a noite de sábado (8), em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco.
Conforme as informações policiais, divulgadas por sites locais, o casal foi encontrado ferido e socorrido para o hospital local, sendo posteriormente transferido para a unidade de Salgueiro. O policial não resistiu aos ferimentos. A companheira segue internada e o estado de saúde dela ainda não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que investiga o caso, registrado na 22ª Delegacia Seccional de Floresta. As diligências continuam até o completo esclarecimento dos fatos.
A família do soldado José Carlos, que era conhecido como Juninho de Jacira, informou que o militar foi sepultado na tarde desta segunda-feira, no cemitério de Belém do São Francisco.
