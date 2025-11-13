Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros

A companheira do militar segue internada e o estado de saúde dela ainda não foi divulgado

13 novembro 2025 - 18h24Brenda Assis

Um policial militar identificado como José Carlos Gonçalves Lima morreu após atirar contra a companheira e tirar a própria vida durante a noite de sábado (8), em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco.

Conforme as informações policiais, divulgadas por sites locais, o casal foi encontrado ferido e socorrido para o hospital local, sendo posteriormente transferido para a unidade de Salgueiro. O policial não resistiu aos ferimentos. A companheira segue internada e o estado de saúde dela ainda não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que investiga o caso, registrado na 22ª Delegacia Seccional de Floresta. As diligências continuam até o completo esclarecimento dos fatos.

A família do soldado José Carlos, que era conhecido como Juninho de Jacira, informou que o militar foi sepultado na tarde desta segunda-feira, no cemitério de Belém do São Francisco.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac de Três Lagoas
Polícia
Médico tenta beijar estagiária a força e é preso em Três Lagoas
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem quebra casa de garota de programa trans para não pagar por 'rapidinha'
Santa Casa da Capital
Polícia
Mulher é levada para delegacia após capotar carro e ser encontrada com drogas na Capital
Letícia Camargo morreu atropelada a caminho da faculdade
Polícia
Secretária de Educação não sabia que motorista que matou estudante tinha CNH vencida
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é agredida em posto após atrasar parcelas de celular em Campo Grande
Ônibus escolar estava transportando crianças
Polícia
Motorista que matou estudante foi preso em casa e ficou em silêncio na delegacia em Coxim
Carreta era conduzida por um casal de SP
Polícia
Carreta roubada em São Paulo é recuperada em Dourados e casal é preso
VÍDEO: Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente no Leblon
Polícia
VÍDEO: Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente no Leblon
Operação acontece em Corumbá e Campo Grande
Polícia
PF volta à carga contra tráfico e prende dois em ação em Corumbá e Campo Grande
Drogas foram apreendidas pela PRF
Polícia
VÍDEO: Carga com quase 3 toneladas de drogas é apreendida em Rio Brilhante

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande