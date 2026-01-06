VÍDEO: Sargento salva criança engasgada em batalhão da PM em Dourados

Sargento do 3º Batalhão da Polícia Militar salvou a vida de uma criança que chegou engasgada em frente à sede da unidade, em Dourados, na noite do dia 16 de dezembro, por volta das 19h15. Porém, o caso só foi divulgado nesta terça-feira, dia 6.

A ação rápida, que durou menos de dois minutos, foi registrada pelas câmeras de segurança do batalhão.

As imagens mostram o momento em que o pai da criança chega ao quartel em desespero, pedindo ajuda. De plantão na guarita, o sargento agiu imediatamente: tomou a criança nos braços e realizou a manobra de desengasgo, conseguindo restabelecer a respiração em poucos segundos.

Após a desobstrução das vias aéreas, o policial orientou o pai a encaminhar a criança a uma unidade de saúde para avaliação médica.

A intervenção rápida foi decisiva para evitar uma tragédia e evidência a atuação da Polícia Militar também em situações emergenciais, além das atividades de policiamento ostensivo.

