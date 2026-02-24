VÍDEO: Suspeitos de roubar posto de combustível são presos em Naviraí

Dois homens, de 23 e 42 anos, foram presos durante uma operação da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira, dia 24, após serem acusados de roubar um posto de combustível no dia 28 de janeiro, em Naviraí.

Na ocasião, um dos autores abordou um frentista armado com pistola e o obrigou a conduzi-lo até a loja de conveniência, onde a operadora de caixa foi ameaçada e forçada a entregar cerca de R$ 1 mil em dinheiro.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra os dois investigados.

As investigações apontaram que o crime não foi cometido por um único indivíduo, mas por pelo menos dois envolvidos, com divisão de tarefas. Conforme apurado, um dos suspeitos teria fornecido o objeto utilizado na ação criminosa e prestado apoio externo, enquanto o outro executou diretamente o assalto.

A identificação dos investigados ocorreu principalmente a partir da análise de imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento e de câmeras instaladas nas imediações, que registraram a movimentação dos suspeitos antes e durante o crime.

Os suspeitos permanecerão à disposição do Poder Judiciário, e o inquérito policial segue em andamento para completo esclarecimento dos fatos.

