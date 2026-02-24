Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

VÍDEO: Suspeitos de roubar posto de combustível são presos em Naviraí

Roubo aconteceu em janeiro e foram levados R$ 1 mil do caixa do estabelecimento

24 fevereiro 2026 - 18h11Luiz Vinicius
Roubo aconteceu em janeiroRoubo aconteceu em janeiro   (Divulgação/PCMS)

Dois homens, de 23 e 42 anos, foram presos durante uma operação da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira, dia 24, após serem acusados de roubar um posto de combustível no dia 28 de janeiro, em Naviraí.

Na ocasião, um dos autores abordou um frentista armado com pistola e o obrigou a conduzi-lo até a loja de conveniência, onde a operadora de caixa foi ameaçada e forçada a entregar cerca de R$ 1 mil em dinheiro.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra os dois investigados.

As investigações apontaram que o crime não foi cometido por um único indivíduo, mas por pelo menos dois envolvidos, com divisão de tarefas. Conforme apurado, um dos suspeitos teria fornecido o objeto utilizado na ação criminosa e prestado apoio externo, enquanto o outro executou diretamente o assalto.

A identificação dos investigados ocorreu principalmente a partir da análise de imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento e de câmeras instaladas nas imediações, que registraram a movimentação dos suspeitos antes e durante o crime.

Os suspeitos permanecerão à disposição do Poder Judiciário, e o inquérito policial segue em andamento para completo esclarecimento dos fatos.

 

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa | Cão da raça pitbull
Polícia
Homem é atacado por pitbull e sofre laceração na panturrilha no Jardim Noroeste
Após a prisão em flagrante o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça
Polícia
Líder de organização que ostentava "disciplina" é preso com 48 porções de drogas em Bataguassu
Nilza foi morta com um golpe de faca
Polícia
Marido e filho são presos temporariamente sob a suspeita de feminicídio em Coxim
Claudecir chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguinte
Polícia
Homem é morto a facadas e suspeito é preso pela PM em Novo Horizonte do Sul
Polícia de MS contou com ajuda da Polícia de SP
Polícia
Condenado por lesão corporal grave em MS é preso durante operação em São Paulo
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Motorista de app é sequestrado após aceitar corrida de R$ 900 para interior de MS
Polícia
Motorista de app é sequestrado após aceitar corrida de R$ 900 para interior de MS
Foto ilustrativa | Criança no colo do pai
Polícia
Campo-grandense denuncia ex por levar filha a SP e só devolver com ordem judicial
Prisão foi feita pela Polícia Militar
Polícia
Mulher é vítima de tentativa de feminicídio e suspeito é preso em Rio Verde
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul
Polícia
Mulher é agredida pelo padrasto durante festa em Chapadão do Sul

Mais Lidas

Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura