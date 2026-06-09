Nacional
Conselho de Ética aprova suspensão de Marcos Pollon por 60 dias
Deputado do PL-MS ainda pode recorrer à CCJ e decisão final depende de votação no plenário da Câmara
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (9), a suspensão por 60 dias do mandato do deputado Marcos Pollon (PL-MS), por declarações consideradas ofensivas contra o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).
O parecer do relator Ricardo Maia (MDB-PA) foi aprovado por 9 votos a 4. Segundo o relatório, a imunidade parlamentar não abrange manifestações que atentem contra a dignidade do Parlamento.
Durante a sessão, Pollon criticou o processo e afirmou que o país vive um cenário de restrição à liberdade de expressão no ambiente político.“Isso jamais poderia entrar neste recinto. Aqui é a instância máxima da representação popular”, disse o deputado.
Ele também afirmou que parlamentares estariam sendo punidos por suas posições políticas e reforçou que não pretende recuar. “Esse é o objetivo, impedir aqueles que não se dobram, que não se rendem, que não se vendem. Não teremos medo”, completou.
Apesar da decisão, a suspensão ainda não é definitiva. O parlamentar pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e o caso também precisa ser analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados.