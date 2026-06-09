Os vereadores de Campo Grande analisam, na sessão ordinária desta terça-feira (9), quatro projetos de lei. Entre as propostas em pauta está a criação do Programa Municipal de Acompanhamento Pós-Alta Hospitalar, que prevê assistência aos pacientes após a saída das unidades de saúde.

O Projeto de Lei n. 11.893/25, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, será votado em primeira discussão. A proposta institui um programa voltado ao acompanhamento médico, psicológico e social de pacientes após a alta hospitalar, com o objetivo de contribuir para a continuidade do tratamento e a plena recuperação dos atendidos.

Também em pauta está o Projeto de Lei n. 11.890/25, do vereador Leinha, que institui o Dia Municipal da Campanha “Quebrando o Silêncio”, a ser celebrado no quarto sábado de agosto. A iniciativa busca ampliar a conscientização e a prevenção da violência doméstica contra a mulher e do abuso infantil por meio de ações educativas, palestras, oficinas e mobilizações comunitárias.

Os parlamentares ainda analisam, em segunda discussão, o Projeto de Lei n. 12.311/26, de autoria do vereador Wilson Lands, que cria o Mês de Prevenção da Saúde Mental do Homem, a ser realizado anualmente em junho. O texto prevê campanhas de conscientização, incentivo à busca por atendimento especializado e ações de combate ao preconceito relacionado aos transtornos mentais.

Completa a pauta o Projeto de Lei n. 12.318/26, do vereador e presidente da Câmara, Epaminondas Neto, o Papy, que denomina como Avenida Ana Lucia Orsi um trecho localizado entre os bairros Rita Vieira, Tiradentes e Maria Aparecida Pedrossian. Arquiteta e urbanista, Ana Lucia atuou na Prefeitura de Campo Grande e participou de projetos de urbanização de praças na Capital.