Com foco na continuidade da gestão, o governador Eduardo Riedel (PP) apresentou as principais diretrizes do plano de governo que deve embasar sua campanha pela reeleição ao Governo de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a proposta não será apenas um documento eleitoral, mas um planejamento com ações concretas para os próximos anos.

“Eu sempre falei que o nosso plano de governo é um plano para ser executado. Ele não é só uma peça que vai ser protocolada. Ele é um plano efetivo de realizações”, afirmou Riedel.

Entre as prioridades apresentadas pelo governador estão a manutenção do equilíbrio fiscal, a capacidade de investimento do Estado, obras de infraestrutura e a atração de investimentos privados para ampliar a geração de emprego e renda.

Na educação, Riedel destacou a qualificação profissional como uma das principais frentes, especialmente no ensino médio, para que os estudantes concluam essa etapa preparados para o mercado de trabalho. “Na educação, trabalho fortíssimo de qualificação profissional, principalmente no ensino médio, para que já saiam formados de maneira profissional e possam entrar no mercado de trabalho”, disse.

Na área social, o governador afirmou que o objetivo é ampliar políticas públicas direcionadas às necessidades da população, indo além da distribuição de renda. Ele citou a redução da pobreza extrema no Estado, que teria passado de 2,4% para 1,6%.

A segurança pública também foi colocada como prioridade, com o compromisso de endurecer o enfrentamento às facções criminosas.

“Uma distribuição de políticas públicas assertivas, podendo enumerar algumas delas. Isso tem levado Mato Grosso do Sul a caminhar para a erradicação da pobreza extrema, saindo de 2,4% para 1,6% e querendo erradicar na segurança pública um enfrentamento vigoroso contra as facções criminosas. Não podemos deixar elas avançarem aqui no Estado de Mato Grosso do Sul”, declarou.

Outro ponto destacado foi a regionalização da saúde, com a ampliação da estrutura hospitalar. Segundo Riedel, o Estado trabalha para consolidar uma nova rede, passando de um modelo concentrado em um hospital regional para cinco unidades.

Além disso, o governador citou esporte, turismo e cultura como áreas que devem ser fortalecidas não apenas como políticas sociais, mas também como setores econômicos e de valorização da identidade sul-mato-grossense.