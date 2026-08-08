Política
Após idas e vindas, Republicanos confirma candidatura de Cleitinho ao governo de Minas
Senador recebeu aval do Republicanos após desistir da disputa, voltar atrás e pedir autorização à direção nacional
A candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas Gerais passou por uma sequência de idas e vindas até ser confirmada na noite de sexta-feira (7), em Divinópolis. Foi a terceira vez que o parlamentar anunciou que entraria na disputa eleitoral de 2026.
A indefinição ganhou força na segunda-feira (3), quando Cleitinho apareceu chorando em um vídeo e anunciou que não seria candidato. O Republicanos também informou naquele momento que ele estava fora da disputa.
No dia seguinte, durante a convenção nacional do partido, em Brasília, o senador mudou de ideia e pediu ao presidente da legenda, Marcos Pereira, autorização para concorrer. O pedido foi negado porque a fase de decisões da convenção já havia terminado.
Mesmo assim, a ata da convenção estadual deixou aberta a possibilidade de definição posterior das candidaturas. Horas antes do anúncio de sexta-feira, o presidente do Republicanos em Minas, deputado Euclydes Pettersen, foi a São Paulo pedir a Marcos Pereira que liberasse Cleitinho para disputar.
O aval veio depois. Segundo o partido, Cleitinho reconheceu os erros cometidos durante o processo, pediu desculpas à legenda e se comprometeu a manter a candidatura até o fim.
À noite, em coletiva na Praça do Santuário, Cleitinho confirmou que será candidato. “Estou passando um momento difícil, mas o soldado vai ferido para a guerra”, declarou ao agradecer o apoio de Marcos Pereira.
A chapa terá o ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão (Republicanos) como candidato a vice. Marcelo Aro (Progressistas), que também era apontado como possível candidato ao governo, anunciou que disputará o Senado.