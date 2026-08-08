O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) identificou várias tentativas de resgate dos quatro bolivianos que morreram em confronto com policiais, na sexta-feira (7), em uma área rural de São Gabriel do Oeste. A informação foi detalhada pelo comandante da unidade, tenente-coronel Rigoberto Rocha da Silva.

Os quatro eram fugitivos de um avião clandestino interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB), na sexta-feira (31 de julho). Entre eles estava José Mariano Paz Chavez, de 29 anos, apontado por Rocha como um “grande chefão” do tráfico de drogas, principalmente de cocaína, na América do Sul.

Segundo o comandante, a polícia identificou movimentações de integrantes do grupo que tentavam retirar os quatro bolivianos da região. “Vários apoios, vários apoios. A gente conseguiu levantar ali várias tentativas de resgate. Eu saliento ali que muita gente estava buscando resgate, inclusive pagando muito caro para conseguir retirar esse elemento de lá. A gente teve tentativas várias”, afirmou Rocha.