Na semana em que Campo Grande completa 127 anos, o candidato ao Senado Reinaldo Azambuja (PL 222) reforçou o compromisso de buscar novos recursos para a Capital caso seja eleito. A proposta, segundo ele, é direcionar emendas parlamentares para obras e ações consideradas prioritárias para o município.

Durante os oito anos em que esteve à frente do Governo de Mato Grosso do Sul, entre 2015 e 2022, Reinaldo afirma ter destinado mais de R$ 2 bilhões para Campo Grande em áreas como saúde, educação, infraestrutura, habitação, segurança pública e desenvolvimento econômico.

“Eu fui o governador municipalista e quero ser o senador municipalista para trazer os dinheiros das emendas do orçamento para as prioridades, assim como fizemos em Campo Grande”, afirmou.

Entre as obras citadas pelo candidato estão a conclusão do Hospital do Trauma, do Bioparque Pantanal e do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), além de intervenções em importantes avenidas da Capital.

“Terminamos a Universidade Estadual, terminamos o Aquário, hoje Bioparque Pantanal, terminamos o Hospital do Trauma, fizemos a Avenida Mato Grosso, a Euller de Azevedo, a Cafezais, avenidas que são eixos dentro da Capital. Mas quero trazer mais recursos para Campo Grande para estruturar essas obras que são importantes”, disse.

Saúde teve mais de R$ 1 bilhão em investimentos

Na saúde, um dos principais marcos apontados foi a entrega do Hospital do Trauma, obra que levou 21 anos para ser concluída e foi incluída no programa Obra Inacabada Zero, criado para retomar e finalizar construções que estavam paradas.

Durante o período, segundo os dados apresentados pela campanha, o Governo do Estado repassou R$ 907,2 milhões aos hospitais de referência de Campo Grande: Hospital Regional, Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e Santa Casa.

Outros R$ 111,4 milhões foram destinados a obras de reestruturação, entre elas a reforma do Hemosul e a ampliação do Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública).

A gestão também destaca a Caravana da Saúde, programa que levou atendimentos e procedimentos médicos a diferentes regiões do Estado.

Avenidas e grandes obras

Na infraestrutura, entre as intervenções citadas estão a pavimentação da MS-010, a adequação da Avenida Euler de Azevedo, o recapeamento da Avenida Mato Grosso, a urbanização do Parque dos Poderes e as obras de acesso às Moreninhas.

O Bioparque Pantanal também aparece entre as principais entregas. O empreendimento, apresentado como o maior aquário de água doce do mundo, foi concluído dentro do programa Obra Inacabada Zero. Ao todo, conforme os dados divulgados pela campanha, mais de 200 obras iniciadas em administrações anteriores foram concluídas pelo programa durante a gestão de Reinaldo.

UEMS e habitação

Na educação, a gestão entregou o campus da UEMS em Campo Grande. Antes da construção da unidade, a universidade funcionava de maneira improvisada em prédios provisórios espalhados pela Capital.

Na habitação, a Agência Popular de Habitação de Mato Grosso do Sul entregou 5.032 moradias e 2.248 títulos de regularização fundiária durante o período citado. A medida, segundo a campanha, garantiu moradia e segurança jurídica para milhares de famílias.

Já na segurança pública, foram aplicados mais de R$ 106 milhões em Campo Grande, com investimentos em viaturas, construção de cadeias públicas e ações do programa MS Mais Seguro.

Para a campanha, os investimentos realizados durante os dois mandatos no Governo do Estado servem de referência para a proposta de atuação no Senado. Reinaldo afirma que pretende manter a articulação com os municípios e usar as emendas parlamentares para ampliar a capacidade de investimento de Campo Grande.