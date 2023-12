Adriane 'guia' ministros em visita a Central do Cadastro Único em Campo Grande

Aproveitando a passagem por Mato Grosso do Sul, o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, visitaram a Central do Cadastro Único de Campo Grande, durante a manhã desta segunda-feira (18). A visita foi guiada pela prefeita da Capital, Adriane Lopes, contando ainda com a presença do governador Eduardo Riedel.

O Cadastro único é uma forma de o poder público saber quem são, onde mora, como vivem e quais as necessidades das famílias de baixa renda em todo país. Apenas em Campo Grande, 26 unidades estão disponíveis para atender a população, sendo 21 Centros de Referência de Assistência Sociais (CRAS), quatro Centros de Convivência e um Centro de Referência Especializado para a População em situação de Rua (Centro Pop). Além disso, o município tem ainda uma Central de Cadastro Único.

Atualmente cerca de 195.890 mil famílias são cadastradas no programa, sendo que 60.811 mil são beneficiárias do Bolsa Família na Capital.

Conforme Adriane Lopes, a política de assistência social de Campo Grande é referência para vários estados do Brasil. “Aqui o Cadastro Único funciona e diante do sucesso de Campo Grande o ministro veio para conhecer as instalações, conhecer a aplicabilidade dessa política pública de assistência social e também entender como funciona a nossa primeira escola dos SUAS, que é uma capacitação continuada para os nossos servidores de assistência social, que melhora a efetividade da aplicação das políticas”, comentou.

A partir dessa visita, o município foi convidado para apresentar projetos. A prefeita aproveitou ainda para entregar nas mãos dos ministros as boas práticas de Campo Grande, ou seja, dados das aplicações para a política de assistência social.

Deixe seu Comentário

Leia Também